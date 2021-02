FAKTA: 100 afhøres om indgreb i ytringsfriheden

Tibetkommissionen fortsætter sit arbejde med afhøringer af blandt andre 11 tidligere ministre.

Tibetkommissionen er ved at undersøge håndteringen af officielle kinesiske besøg siden 1995.

Den har modtaget 182 millioner dokumenter fra en række forskellige myndigheder.

* Kommissionen blev oprindeligt nedsat i december 2015. Den undersøgte besøg i 2012, 2013 og 2014.

* Resultatet kom i december 2017. Konklusionen var, at Københavns Politi under præsident Hu Jintaos besøg i 2012 arbejdede ud fra en generel "klart ulovlig" ordre om, at demonstranter ikke måtte være synlige for kineserne. Borgernes ret til at forsamle sig og ytre sig blev krænket.

* Der var ikke bevis for ordrer eller opfordringer til politiet fra Udenrigsministeriet, PET, Statsministeriet, Hofmarskallatet eller Justitsministeriet.

* Også i 2013 gjorde politiet sig skyldig i "klart ulovlige" indgreb. Desuden blev Folketinget ført bag lyset. Retsudvalget fik "urigtige, vildledende eller ufyldestgørende" oplysninger i svar og redegørelser.

* Kommissionen blev nedsat på ny i 2018. Opgaven er at lave en supplerende undersøgelse - og at gå tilbage i tiden.

* I den første kommission blev der gennemført flere end 70 afhøringer. I anden omgang er over 100 personer indkaldt. Blandt dem er fire tidligere statsministre og syv tidligere udenrigsministre.

* Kommissionen består af landsdommer Tuk Bagger, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og advokat Ole Spiermann.

Kilder: Tibetkommissionen, beretning, udtalelser.

/ritzau/