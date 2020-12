FAKTA: 305 års fængsel til medlemmer af Loyal To Familia

På trods af politiets foreløbige forbud er Loyal To Familia fortsat aktiv med næsten 100 personer.

Både by- og landsret har opløst banden Loyal To Familia (LTF), da det er en forening, som virker ved vold. Nu skal Højesteret tage stilling til spørgsmålet.

* Banden blev dannet i slutningen af 2012 og i begyndelsen af 2013. Grundlæggeren var Shuaib Khan. Den opstod i området ved Blågårds Plads i København.

* I starten var der afdelinger i Tingbjerg, Kokkedal og Skovlunde. Senere spredte den sig til blandt andet Aarhus, Køge og Fredericia og afdelinger i Malmø og Helsingborg.

* På et tidspunkt havde politiet registreret cirka 250 medlemmer.

* Ekspansionen medførte skyderier og vold flere steder i landet. LTF har ifølge anklagemyndigheden været involveret i 63 skudepisoder i det offentlige rum med 17 sårede og fem dræbte.

* Shuaib Khan blev i 2018 udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

* Københavns Politi nedlagde et foreløbigt forbud i september 2018 i medfør af Grundloven.

* I januar 2020 godkendte Københavns Byret forbuddet og opløste LTF. Dommen blev anket til Østre Landsret, som har stadfæstet afgørelsen.

* I december 2020 giver procesbevillingsnævnet tilladelse til, at sagen kan ankes til Højesteret.

* Efter forbuddet har politiet rejst 38 sigtelser for at deltage i en forbudt forening og 27 sigtelser om at bruge LTF's kendetegn.

* Omkring årsskiftet 2019-2020 havde politiet registreret 79 medlemmer. Siden har der været vækst. Nu er der godt 100 medlemmer på trods af forbuddet.

* Siden marts i år har LTF ifølge politiet været involveret i en voldelig konflikt med Husumgruppen.

* I en række straffesager er LTF-medlemmer idømt fængselsstraffe på samlet 305 år.

Kilder: Svar til Folketingets retsudvalg, oplysninger fremlagt i retsmøder.

/ritzau/