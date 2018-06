FAKTA: Alle lukkes ind, før isolerede må komme ud

17 sad varetægtsfængslet i isolation i 2017, og det er rekord. Få et indblik i, hvad tiltaget skal.

Antallet af isolationsfængslinger er styrtdykket siden 2001, viser tal fra Rigsadvokaten.

Mens der i 2001 var 553 varetægtsfængslinger i isolation, var det tal i 2017 faldet til 17.

Der skal være tale om en risiko for, at den sigtede vil vanskeliggøre efterforskningen betydeligt, før en sigtet bliver isoleret under en varetægtsfængsling.

Advokat Mette Grith Stage fra Stage Advokatfirma fortæller hvorfor:

* Hvor voldsomt et indgreb er isolationsfængsling?

- Det er enormt indgribende, og det er virkelig hårdt for folk at været isoleret. Man sidder simpelthen alene døgnet rundt uden mulighed for at tale med andre end fængselspersonalet.

* Hvad har man ret til som isolationsfængslet?

- Man har adgang til en times besøg om ugen af personer, der er godkendt af politiet, som overværer besøget. Desuden får man lov til at komme ud på gårdtur én time om dagen, hvor man stadig er alene.

- Når man er varetægtsfængslet på almindelige vilkår, kan man omgås de andre indsatte. Man kan komme over i træningscentret eller i et form for arbejdsområde, hvor man kan tjene lidt penge. Desuden kan man have cellefællesskab, hvor man kan sidde samen med en makker et par timer om dagen og spille kort eksempelvis.

- Det kan man ikke som isoleret. Man bliver lukket ud på toilettet, når det er nødvendigt, men inden da lukkes alle andre indsatte ind i deres celler, så der ikke er nogen, som den isolationsfængslede kan tale med. De eneste, den isolerede i dagligdagen har kontakt til, er vagterne og den isoleredes advokat.

* Hvornår må man isolationsfængsle?

- Det er noget, en dommer vurderer. Det er kun i de alvorlige sager, hvor dommeren vurderer, at en almindelig varetægtsfængsling ikke er godt nok, til at politiet kan få ro til at efterforske sagen.

* Hvorfor isolationsfængsler man?

- Selv om folk sidder varetægtsfængslet på almindelige vilkår, men har besøgs- og brevkontrol, er der altid en risiko for, at der kan komme oplysninger ud. Det kan være gennem medindsatte, der ikke har brevkontrol.

- Det er det, man forsøger at forebygge med en isolation. Den pågældende skal fuldstændig afsondres fra andre, så man er sikker på, at pågældende ikke kan give beskeder videre og derved besværliggør politiets efterforskning.

* Hvor længe må en person være isolationsfængslet?

- I første omgang må en person isolationsfængsles i 14 dage. Isolationen kan efterfølgende forlænges med fire uger ad gangen, og den samlede periode afhænger af, hvor alvorlig en forbrydelse man er sigtet for.

- Medmindre der er tale om drab, terror og narko kan man "kun" være isoleret i seks måneder. Hvis man er under 18 år er maksimum fire uger, medmindre der er tale om en terrorsag.

* Hvorfor er antallet af isolationsfængslinger faldet drastisk siden 2001?

- Man har skærpet kravene for, hvornår folk kan sidde isoleret. Det er selvfølgelig, fordi man også fra lovgiveres side er klar over, at det er indgribende at sidde i isolation. Der er flere eksempler på personer, som har fået psykiske mén på grund af en isolationsfængsling.

/ritzau/