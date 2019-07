FAKTA: Bådkonkurrence med fart og hestekræfter gik galt

Tre personer er i kritisk tilstand, og seks er kommet til skade ved bådopvisning på Amager. Læs om bådene her.

Det er ved et bådarrangement for hurtige både på Amager i København, at ni personer er kommet til skade lørdag eftermiddag.

Tre af personerne er i kritisk tilstand. Alle er kommet i land. Politiet ved lørdag eftermiddag ved 17.30-tiden endnu ikke, om der har været en eller flere både involveret i ulykken, og hvordan ulykken er sket.

Her kan du læse mere om arrangementet, hvor ulykken skete:

* Copenhagen Poker Run er et arrangement med powerboats, der er hurtige speedbåde. Det løber af stablen lørdag ved Dragør Fort på Amager i København.

* Det er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor nogle af Europas hurtigste powerboats deltager.

* Deltagerne skal sejle rundt i Øresund og indsamle spillekort. Bådene sejlede ud fra Islands Brygge lørdag morgen og sejlede blandt andet forbi Malmø og skulle ankomme til Dragør klokken 16.

* Konkurrencen går ud på, at båden med den bedste pokerhånd vinder - deraf navnet på konkurrencen.

* Adskillige både var forud for konkurrencen ventet ved opvisningen. Ifølge arrangørerne kunne publikum blive underholdt af lyden af 40.000 hestekræfter.

* Ud over selve konkurrencen skulle der også have været farttest af bådene. Desuden blev der udstillet showbiler, og publikum kunne købe mad og drikke under fremvisningen.

Kilde: Powerboats.dk, Baadmagasinet og Københavns Politi.

/ritzau/