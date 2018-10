FAKTA: Beløb i svindelsag om 111 millioner ventes at stige

En kvinde er efterlyst for svindel for et trecifret millionbeløb i Socialstyrelsen. Læs her, hvad man ved.

Bagmandspolitiet fejlbehandlede i 2012 en underretning om mulig svindel i Socialstyrelsen.

Det oplyser bagmandspolitiet onsdag efter en "kritisk gennemgang af hvidvaskunderretninger".

Bagmandspolitiet er også kendt som Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik).

Efter gennemgangen er en række nye oplysninger i sagen blevet offentliggjort.

Her er et overblik:

* Bagmandspolitiet blev advaret om mistænkelige kontooverførsler til den 64-årige hovedmistænkte kvinde allerede i oktober 2012. Oplysningerne blev ikke efterforsket hos bagmandspolitiet, men alene oversendt til SKAT som en sag om mulig skatteunddragelse.

* Det var ifølge Søik-ledelsen en fejl.

* Advarslen fra 2012 om mistænkelige kontooverførsler drejer sig om i alt 5 millioner kroner. De blev overført til den hovedmistænktes privatkonto og en erhvervskonto til et stutteri, som den 64-årige er indehaver af.

* Søik venter derfor, at svindelbeløbet, som tidligere har været estimeret til 111 millioner kroner, stiger.

* Den hovedmistænkte 64-årige kvinde sættes nu i forbindelse med svindel helt tilbage til 1997. Tidligere mente man, at der var blevet svindlet i perioden 2002 til 2018.

* Søik har fundet to underretninger om mistænkelige pengeoverførsler i september 2014 og august 2016, som vedrører andre personer end den hovedmistænkte. Disse underretninger indgår nu i den videre efterforskning.

* Pengene er taget fra blandt andet satspuljemidler, der er øremærket til udsatte grupper.

* En medarbejder i Socialstyrelsen er politianmeldt samt bortvist, og ministeriet har begæret hende konkurs. Bagmandspolitiet har efterlyst den 64-årige kvinde internationalt.

* Kvinden var ikke at finde på arbejdspladsen, da myndighederne forsøgte at få fat i hende.

* Kvinden beskrives som medarbejder i Socialstyrelsen. Den 64-årige havde været ansat i omkring 40 år, arbejdet i tilskudsadministrationen og bliver betegnet som "superbruger".

* Foruden den 64-årige kvinde er to kvinder og en mand sigtet i sagen, hvor der er nedlagt navneforbud.

* Bagmandspolitiet har tidligere beskrevet den mistænkte svindel som "disciplineret og systematisk".

* Svindlen skulle blandt andet være foregået ved, at kvinden har overført midler øremærket til udsatte grupper direkte til sig selv.

* En række undersøgelser er i gang for at finde ud af, hvordan svindlen kunne foregå, og hvordan lignende svindel kan undgås.

* Der er således startet en strafferetlig efterforskning, et civilt søgsmål, en ekstern undersøgelse af omfang og metode, en ekstern undersøgelse af ansvar og en intern undersøgelse i Socialstyrelsen, der skal sørge for, at lignende svindel ikke kan ske igen.

Kilder: Søik, Børne- og Socialministeriet og TV2 Fyn.

/ritzau/