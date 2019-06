FAKTA: Bidragssatser er gebyrer for boliglån

En dom fra Østre Landsret om bidragssatser er onsdag blevet stadfæstet af Højesteret. Boligejerne taber sagen.

Realkreditselskabernes bidragssatser er løbende sat i vejret de senere år og har været genstand for kritik, debat og et retsopgør - først i Østre Landsret og nu i Højesteret.

Onsdag har Højesteret stadfæstet dommen fra Østre Landsret, som siger god for prishoppet.

Læs her, hvad bidragssatser er:

* En bidragssats er et gebyr, som realkreditinstitutter tager for at forvalte boliglån.

* Bidragssatser er altså ikke afhængige af renten på lånet.

* Bidragssatserne går til at betale for administration af lånet og til at dække ind for den risiko, der er ved at låne penge ud.

* Bidragssatsen beregnes af restgælden.

* Hvor meget man skal betale, afhænger blandt andet af lånetype, hvor stort lånet er, og om der betales afdrag på lånet.

* Konkurrencerådet konkluderede i august 2017 i en analyse, at bidragssatserne er steget betydeligt siden 2009.

* Stigningerne kan ikke tilskrives stigende omkostninger for realkreditinstitutterne, lød konklusionen.

* Realkreditbranchen afviste dog myndighedernes konklusioner, da branchen mener, at de er baseret på "simple modeller og antagelser".

Kilder: Totalkredit, Mybanker, Realkreditrådet.

/ritzau/