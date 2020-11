FAKTA: Brud på forsamlingsforbud udløser 2500 kroner i bøde

Turen til gaderæs blev til et brud på forsamlingsforbuddet og dermed en bøde på 2500 kroner til tre personer.

Tre mænd i alderen 23 til 28 år er mandag straffet med bøder på 2500 kroner hver, fordi de overtrådte forsamlingsforbuddet, da de var til gaderæs i Holsted den 12. juni.

En kvinde slipper samtidig for straf - blandt andet fordi hun kun deltog kortvarigt.

Anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi skal nu tage stilling til de 206 andre, der er sigtet i forbindelse med gaderæset.

Der gælder i øjeblikket to forsamlingsforbud i Danmark - et lille og et stort.

De fire personer fra mandagens sager var tiltalt for brud på det lille forsamlingsforbud.

Læs dig ind på reglerne for forsamlinger her:

* Det lille forsamlingsforbud betyder, at højst ti personer må forsamle sig. Det gælder både udendørs og indendørs.

* Da gaderæset foregik i Holsted den 12. juni måtte man maksimalt forsamle sig 50 mennesker.

* Forbryder man sig mod opholdsforbuddet, står man i førstegangstilfælde til en bøde på 2500 kroner. Gentagne brud kan medføre højere straffe.

* Det lille forsamlingsforbud gælder som udgangspunkt overalt i det offentlige rum.

* Det store forsamlingsforbud slår fast, at maksimalt 500 personer må være samlet til arrangementer, hvor man sidder ned. Det gælder eksempelvis sports- og kulturarrangementer.

* Der er visse undtagelser til det store forsamlingsforbud. Forbuddet gælder eksempelvis ikke sygehuse, domstole og demonstrationer.

Kilde: Coronasmitte.dk.

/ritzau/