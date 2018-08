FAKTA: Danske Banks hvidvasksag skridt for skridt

Danske Banks filial i Estland har været centrum i en enorm sag om hvidvask af milliarder.

Danske Bank blev i årevis brugt til at hvidvaske milliarder af euro og dollar for alt fra oligarker til den russiske efterretningstjeneste. Sidste år gravede Berlingske sagen frem.

Siden da er banken blevet ramt af den ene afsløring efter den anden. Mandag oplyser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), at der er indledt efterforskning i sagen.

Her følger et overblik over sagens udvikling:

* I marts 2017 skrev Berlingske, at omkring 140 milliarder kroner i sorte penge fra 2010 til 2014 ulovligt blev ført ud af Rusland for at blive vasket hvide i flere banker.

* I Danske Banks filial i Estland indgik flere end 1500 transaktioner til en samlet værdi af syv milliarder kroner i sagen ifølge Berlingske.

* Danske Bank erkendte, at kontrollen i den estiske filial ikke havde været god nok.

* Siden har Berlingske beskrevet, at regimet i Aserbajdsjan har kanaliseret milliarder gennem banken i Estland.

* Ifølge avisen gjorde en whistleblower allerede i 2013 bankens ledelse opmærksom på problemer og mulige ulovligheder.

* Ledelsen blev advaret om, at Ruslands præsident Vladimir Putins familie og Ruslands efterretningstjeneste, FSB, angiveligt hvidvaskede store beløb gennem banken. Ledelsen reagerede ifølge avisen først langt senere.

* Et internt brev advarede også i 2014 direktionen om, at filialen i Estland handlede i strid med hvidvaskreglerne. De ansatte skulle ligefrem have hjulpet med at skjule kunderne for myndighederne.

* Sagen førte til, at aktiviteterne i Estland blev lukket.

* Danske Bank satte i september 2017 gang i en intern undersøgelse. Resultatet ventes i september 2018.

* Bestyrelsesformand Ole Andersen har beklaget, at man ikke tidligere erkendte omfanget eller satte en grundig undersøgelse i gang.

* Banken har fået hård kritik for sin håndtering af sagen - både af Finanstilsynet i Estland og Danmark og fra en stribe politikere, herunder statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

* I 2018 udtalte Finanstilsynet hård kritik af Danske Banks ledelse og pålagde banken at sætte fem milliarder kroner til side.

* I juni 2018 kunne Berlingske fortælle, at den estiske afdeling var bank for et selskab involveret i en stor våbenhandel mellem Nordkorea og Iran.

* I juni 2018 udtalte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skarp kritik af Danske Bank.

* 3. juli fortalte Berlingske Business, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.

* 18. juli oplyste banken i sit regnskab, at den brutto har tjent 1,5 milliarder kroner på de ikke-estiske kunder, som benyttede filialen i Estland i perioden 2007-2015. Danske Bank uddybede ikke, hvor stor en del af de penge der kommer fra kriminelle kunder.

* 24. juli skrev Jyllands-Posten, at yderligere 55 millioner svindlede kroner fra kriminelle i USA er blevet sendt igennem Danske Bank i september 2015, hvor afviklingen af hvidvaskkunderne var i gang.

Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten og Ritzau.

/ritzau/