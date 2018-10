FAKTA: De seneste års hårdeste straffe i narkosager

En 43-årig mand er idømt 16 års fængsel i danmarkshistoriens største sag om indsmugling af narko.

Onsdag faldt der i Københavns Byret dom i danmarkshistoriens største narkosag, da en 43-årig mand blev dømt for indsmugling af 10 ton hash og knap et ton amfetamin.

Straffen lød på 16 års fængsel og udvisning for bestandigt.

Læs her om nogle af de seneste års hårdeste narkodomme:

* 4. september 2018 ved Retten i Holbæk blev den pensionerede fængselsbetjent Jack Andersen og Martin Breiner, der var en af betjentens bekendte, idømt hver 16 års fængsel for at have haft et lager med 102,4 kilo amfetamin, MDMA og kokain. Jack Andersen ankede dommen på stedet.

* 3. januar 2018 ved Retten i Næstved blev bagmændene Per Nielsen, Casper Juel Hansen og Peter Hald idømt hver 15 års fængsel i en sag om 50 kilo lyserød amfetamin. Anklageren havde argumenteret for 18 år til Hald, der ifølge anklageren var hovedbagmand.

Ud over de tre bagmænd blev yderligere fem personer dømt i sagen. Samlet set lød straffene på 93,5 års fængsel. Kun Casper Juel Hansen valgte ikke at anke sin dom til landsretten.

* 29. juni 2017 ved Østre Landsret blev Satudarah-rockeren Kasper Gade Jensen og kammeraten Jesper Henning Andersen straffet med hver 14 års fængsel for at have håndteret 40,4 kilo amfetamin. Resultatet var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Nykøbing Falster.

* 23. juni 2014 ved Vestre Landsret blev Hells Angels-rockeren Thomas Kjærsgaard Boel idømt 14 års fængsel for besiddelse af omkring 50 kilo amfetamin. Retten i Randers havde ellers frikendt manden, der er tidligere rockerpræsident for afdelingen i Randers.

* 14. oktober 2011 ved Østre Landsret blev Søren Mikkelsen og Kim Petersen, der nær Roskilde drev en laboratorielignende virksomhed, dømt for salg af cirka 200 kilo amfetamin og kokain. Anklageren forsøgte at sprænge strafferammen, men det gik retten ikke med til.

Straffen lød på 16 års fængsel til begge mænd, og det var en stadfæstelse af dommen fra Retten i Roskilde.

* 3. september 2009 blev Claus Malmqvist som den første idømt 16 års fængsel i en narkosag. Han blev dømt for at stå bag indsmuglingen af 13 ton hash på skibet Atlantic Privateer og forsøg på at indsmugle et halvt ton kokain til Nordsjælland fra Marokko.

Sagen var forbi både Københavns Byret og Østre Landsret, der var enige om, at Malmqvist skulle have den hårdeste tidsbestemte straf. Han forsøgte forgæves at få sagen for Højesteret.

Kilder: Ritzau, Københavns Politi.

/ritzau/