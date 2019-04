FAKTA: Denne ytring er Paludan tiltalt for

Anklagemyndigheden vil have Rasmus Paludan i fængsel for ytring på YouTube. Se den ordrette formulering her.

Stifter af partiet Stram Kurs Rasmus Paludan er anklaget for overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b, stk. 1, jf. stk. 2. Læs paragraffen og hele Paludans angiveligt kriminelle ytring her.

Paragraffen lyder:

266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal det betragtes som en særligt skærpende omstændighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed.

Paludans ytring i video på Stram Kurs' youtubekanal:

"Det er klart, at der efter 20 år, hvor der ikke har været apartheid, dér er det jo kun blevet dårligere og dårligere for langt de fleste negere i Sydafrika. Og hvem skal man så give skylden for det?

Ja, når man som Bwalya Sørensen og som de fleste negere i Sydafrika ikke er begavede nok til at kunne se, hvordan tingene rent faktisk forholder sig, så er det meget nemmere kun at se i sort/hvid, og som sagt give skylden til de hvide.

Og det er altså det, fordi alternativet er jo, at man giver skylden til ANC, som har haft magten lige siden 1995, og altså har formået, at oparbejde en enorm statsgæld og fuldstændig kuldsejle nationen.

Selvfølgelig fordi vi ved, at IQ70-personerne - tjek eventuelt Twitter #1Q70 - altså personer fra lav-IQ-befolkningsgrupper, de jo ikke magter at styre en nation, fordi de simpelthen ikke evner det. Deres kognitive funktionsniveau er for lavt til, at de kan styre en nation."

Kilder: Straffeloven, anklageskriftet mod Rasmus Paludan

/ritzau/