FAKTA: Det er den 28-årige tiltalt for

En 28-årig mand fra Københavnsområdet er blevet tiltalt for i 2013 at have hvervet en anden mand til Islamisk Stat i Syrien.

Han er tiltalt efter straffelovens paragraf 114 c stk. 1 og paragraf 114 d, stk. 3. De lyder:

114 c stk. 1: Med fængsel indtil 10 år straffes den, som hverver en person til at begå eller fremme handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a (terrorisme, red.) eller til at slutte sig til en gruppe eller sammenslutning for at fremme, at gruppen eller sammenslutningen begår handlinger af denne karakter.

Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil 16 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor der er tale om overtrædelser af systematisk eller organiseret karakter.

114 d, stk. 3: Med fængsel indtil 6 år straffes den, som lader sig træne, instruere eller på anden måde oplære til at begå handlinger omfattet af § 114 eller § 114 a.

Kilde: Straffeloven.

/ritzau/