FAKTA: Det kræver anklagerne af straf i Atea-sag

Onsdag afsiges der dom i den hidtil største sag om bestikkelse. Anklagemyndigheden kræver hårde straffe.

Onsdag eftermiddag afsiges der dom i den såkaldte Atea-sag, som er blevet kaldt en af danmarkshistoriens største sager om bestikkelse.

I sagen står tre tidligere it-chefer i Region Sjælland og fire tidligere direktører og salgsdirektører i Atea anklaget for bestikkelse og underslæb af særlig grov karakter.

Alle anklagede nægter sig skyldige.

Læs her, hvad anklagemyndigheden kræver i straf.

HOS REGIONEN

* Tidligere it-driftschef i Region Sjælland, der er tiltalt i hovedparten af alle forholdene, og som ses som initiativtager til den hemmelige konto:

2,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 393.932 kroner.

* Tidligere it-direktør i Region Sjælland og efterfølgende it-direktør i Rigspolitiet, der har været med på dyre ture til Dubai, Las Vegas og restaurantbesøg:

1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 174.363 kroner

* Tidligere it-direktør i Region Sjælland, der var med på tur til Dubai i 2012:

10 måneders fængsel, eventuelt betinget, og konfiskation af 65.118 kroner.

HOS ATEA

* Tidligere salgsdirektør i Atea, der var med på tur til Dubai i 2014:

15 måneders fængsel, eventuelt delvist betinget, og konfiskation af 81.755 kroner.

* Tidligere koncernchef i Atea frem til 2014. Anklaget for at have skabt systemet med den hemmelige konto og være med på flere ture til Dubai:

1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 136.469 kroner.

* Tidligere administrerende direktør i Atea samt tidligere koncerndirektør, der var med på ture til Dubai:

1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 136.469 kroner.

* Tidligere salgschef i Atea, der har stået for meget af det praktiske omkring træk på den hemmelige konto og deltaget i en lang række rejser og middage:

1,5 års ubetinget fængsel og konfiskation af 217.158 kroner.

* Virksomheden Atea, hvis ledelse og direktører har stået for bestikkelsen, og som har nydt godt af bestikkelsen:

Bøde på 60 millioner kroner.

Kilder: Anklagemyndigheden, Retten i Glostrup

/ritzau/