FAKTA: Det siger loven om deling af billeder og videoer

Tirsdag er der faldet dom i den sidste prøvesag, hvor over 1000 er sigtet for deling af krænkende videoer.

Ni prøvesager er nu afgjort i et stort sagskompleks, hvor mere end 1000 unge er sigtet for at have delt seksuelt krænkende videoer og et billede via Facebooks chatplatform, Messenger.

I den sidste af prøvesagerne har en 18-årig mand i Vestre Landsret tirsdag fået en bøde på 2500 kroner. Dermed slipper han billigere end ved Retten i Aarhus, der i februar idømte ham 30 dages betinget fængsel.

Forskellen på straffen skyldes, at landsretten ulig byretten ikke fandt ham skyldig i distribution af børneporno.

Politiet har døbt sagen Umbrella-sagen, og den fordeler sig i hele landet.

Læs her, hvornår det er lovligt og ulovligt at dele seksuelt indhold:

* Over 18 år:

Helt overordnet er det ulovligt at dele nøgenbilleder og nøgenvideoer af andre mennesker, hvis der ikke er samtykke.

Men er personen over 18 år og har givet sit samtykke - eksempelvis til at et nøgenbillede bliver delt - er det ikke ulovligt.

* Under 18 år:

Hvis en person er under 18 år, er det altid ulovligt at dele seksuelt indhold. Selv når personen har givet sit samtykke, er det stadig ulovligt at dele indholdet, hvis personen er under 18 år.

* Mellem kærester:

Det er ikke ulovligt for unge, der er mellem 15 og 18 år og eksempelvis kærester, at dele seksuelle billeder af hinanden med hinanden. Men det er ulovligt, hvis den ene deler det med andre.

* Straffeloven:

Det er strafbart at dele seksuelt indhold uden samtykke, og der er flere paragraffer i straffeloven, hvor digitale krænkelser og eksempelvis deling af nøgenbilleder falder under.

I denne sag kan straffelovens paragraf 235 komme på tale. Den handler om distribution af børneporno. Der kan være tale om børneporno, da de unge på videoen var under 18 år, da de blev filmet.

Straffen er bøde eller fængsel i op til to år. Under særligt skærpende omstændigheder op til seks år.

Foruden en plet på straffeattesten vil en dom for distribuering af børnepornografi fremgå af den såkaldte børneattest i 10 år, uanset om den dømte var under 18 år på gerningstidspunktet.

En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år, udbredelse eller besiddelse af børneporno.

Det vil spænde ben for ansættelser og frivilligt arbejde med børn under 15 år, ligesom det kan blive svært at få indrejse i USA og arbejdstilladelse i for eksempel Australien.

Kilder: Politiet, Sex og Samfund, ssp-samraadet.dk og straffeloven.

/ritzau/