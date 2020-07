FAKTA: Det siger loven om landsforræderi

Som den første i mere end 70 år er en hjemvendt syrienkriger blevet sigtet for landsforræderi.

I november sidste år blev den nu 29-årige Ahmad Salem El-Haj udleveret til Danmark.

Han er i offentligheden kendt som en af de fire mænd, der på en video skød til måls efter billeder af politikerne Naser Khader og Anders Fogh Rasmussen, bladtegner Kurt Westergaard samt debattørerne Lars Hedegaard og Ahmed Akkari.

Da han blev fremstillet i grundlovsforhør, var han sigtet for at have truet med terror, offentligt at have tilskyndet til forbrydelser og for at have opholdt sig i et "forbudt" område i Syrien.

Men ved et retsmøde 22. juni blev sigtelsen ifølge Berlingske udvidet til også at omfatte landsforræderi efter straffelovens paragraf 101a stk. 1, der trådte i kraft 31. december 2015.

Den lyder:

Den, der har dansk indfødsret eller bopæl i den danske stat, og som under en væbnet konflikt, i hvilken den danske stat er part, er tilsluttet en væbnet styrke for en part, som kæmper mod den danske stat, straffes med fængsel indtil 10 år.

Under særligt skærpende omstændigheder kan straffen stige til fængsel indtil på livstid. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor den pågældende har deltaget i kamphandlinger.

Kilder: Straffeloven

/ritzau/