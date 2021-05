FAKTA: Det siger tiggerloven

Selv om Danmark kan tabe sag ved Menneskerettighedsdomstolen ændres tiggerloven ikke.

Straffelovens paragraf 197 kaldes også "tiggerloven". Den blev skærpet med stk. 2 og 3 i 2017.

Det skal som udgangspunkt straffes med 14 dages fængsel, første gang man overtræder paragraffens stk. 2.

Paragraffen lyder:

Den, der imod politiets advarsel gør sig skyldig i betleri, eller som tillader, at nogen under 18 år, der hører til hans husstand, betler, straffes med fængsel indtil 6 måneder. Under formildende omstændigheder kan straffen bortfalde. Advarsel efter denne bestemmelse har gyldighed for 5 år.

Stk. 2. Kravet om advarsel gælder ikke, når forholdet er begået i gågade, ved stationer, i eller ved supermarkeder eller i offentlige transportmidler.

Stk. 3. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået et af de steder, der er nævnt i stk. 2.

