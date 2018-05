FAKTA: Disse mængder stoffer har politiet beslaglagt i 2017

2,7 millioner ecstasypiller og 150 kilo kokain er blot noget af det narko, politiet konfiskerede sidste år.

Piller, pulver og klumper. Politiet har konfiskeret flere millioner tabletter og hundredvis af kilo narkotika over hele Danmark i 2017.

Det er særligt de euforiserende stoffer ecstasy, MDMA og hash, som politiet har beslaglagt i større mængder end tidligere år.

Her er et overblik over, hvor meget og hvilke stoffer politiet har beslaglagt i de seneste tre år.

* Amfetamin: 314,42 kilo i 2017. 345,28 kilo i 2016. 189,80 kilo i 2015.

* Ecstasy: 2.731.476 stykker i 2017. 13.810 stykker i 2016. 70.244 stykker i 2015.

* MDMA: 33,70 kilo i 2017. 7,42 kilo i 2016. 10,47 kilo i 2015.

* Hash: 6636,69 kilo i 2017. 3818,55 kilo i 2016. 3618,80 kilo i 2015.

* Heroin: 15,89 kilo i 2017. 15,06 kilo i 2016. 28,95 kilo i 2015.

* Kokain: 150,72 kilo i 2017. 118,75 kilo i 2016. 547,56 kilo i 2015.

Kilder: Rigspolitiet.

/ritzau/