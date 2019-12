FAKTA: Dommere nærlæser bog om terrorsager

PET fandt 63 påståede ulovligheder i bog, men anklagemyndigheden så "kun" 28 overtrædelser af tavshedspligten.

Bogen "Syv år for PET" røber alt for meget om efterretningstjenestens metoder og arbejde. Det påstår anklagemyndigheden i straffesagen mod den tidligere chef for PET, Jakob Scharf, der er bogens hovedkilde.

Ankesagen indledes torsdag i Østre Landsret.

Her er et par af de omstridte passager:

* Under anholdelsen af en etbenet bombemand i en park var PET parat til om nødvendigt at dræbe ham.

* Terrorsagen fra Glasvej var en "meget vigtig sag, som den amerikanske præsident blev orienteret om i sine regelmæssige briefinger fra CIA."

* PET fik spionudstyr ind i en lejlighed hos en danskmarokkaner, som var under efterforskning.

* Den pakistanske efterretningstjeneste ISI skældte under et møde med Scharf ud over Danmark på grund af Muhammedtegningerne.

* Bogen udkom i 2016 og er skrevet af journalist Morten Skjoldager.

* PET påstod, at Jakob Scharf overtrådte sin tavshedspligt 63 steder i bogen. Anklagemyndigheden rejste tiltale om 28 passager.

* Københavns Byret fandt ham i januar skyldig helt eller delvist 24 steder. Tavshedspligten var overtrådt - og endda under særligt skærpende omstændigheder.

* Østre Landsret ventes at afsige dom i februar næste år.

Kilder: anklageskrift, retsmøde, dom.

/ritzau/