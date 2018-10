FAKTA: Domstol vogter Europas menneskerettigheder

Borgere kan klage over stater, hvis de mener, at deres rettigheder bliver trådt under fode.

Kroaten Jura Levakovic, der har mange fængselsdomme bag sig, taber tirsdag en sag om udvisning fra Danmark ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Udvisningsdommen, som Levakovic blev idømt sidste år, var ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonventions artikel 8 om respekt for privat- og familieliv, slår domstolen fast.

Her kan du læse om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

* Efter Anden Verdenskrig blev Europas lande enige om en række menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder. De er nedfældet i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

* Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol behandler sager, hvor et af de lande, der har tilsluttet sig konventionen, påstås at have overtrådt den.

* Menneskerettighedsdomstolen i dens nuværende form har eksisteret siden 1998, hvor den daværende Menneskerettighedskommission og Menneskerettighedsdomstol blev slået sammen til én institution.

* Enkeltpersoner kan klage direkte til Menneskerettighedsdomstolen over en medlemsstat. Det kræver, at man er personligt påvirket af det, man vil klage over. Og alle nationale klage- og ankemuligheder skal være udtømt.

* En af de mest omtalte artikler i Menneskerettighedskonventionen er artikel 8. Den fastslår blandt andet, at enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv.

* Europarådet består af 47 medlemslande, der har tiltrådt Menneskerettighedskonventionen.

* Europarådets Ministerkomité holder øje med, om landene efterlever domstolens afgørelser.

Kilde: Justitsministeriet.

/ritzau/