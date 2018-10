FAKTA: Flere kommuner har måttet opgive forbud mod rockerborge

Holbæk Kommune vil nedlægge samlingsforbud i rockerborg. I andre kommuner har det været svært at opretholde.

Holbæk Kommune vil lukke et klubhus for Bandidos i byen ved at oprette et såkaldt samlingsforbud.

Det oplyser kommunen søndag.

Samlingsforbuddet blev en mulighed med Bandepakke III fra sidste sommer og har skabt en del debat, da flere kommuner har udtrykt utilfredshed med lovens muligheder - og mangel på samme.

Her er et overblik over lovens udformning og eksempler på brugen:

* Et samlingsstedsforbud kræver, at "gruppens anvendelse af ejendommen som samlingssted er egnet til at medføre væsentlig ulempe og utryghed for de omkringboende".

* Det skal give kommunerne udvidede muligheder for at lukke opholdssteder for rockere. Et forbud gælder som udgangspunkt i tre måneder.

* I november 2017 besluttede Hvidovre Kommune at udstede samlingsforbud for Bandidos MC i en ejendom, som i mange år havde fungeret som klubhus for gruppen.

* Også Rødovre Kommune udstedte samme måned et samlingsforbud ved et Bandidos-tilholdssted.

* I flere kommuner, hvor man har udstedt samlingsstedsforbud, er rockerne efter de tre måneder vendt tilbage.

* I begyndelsen af februar 2018 fortalte et frustreret byrådsmedlem i Hillerød Kommune, at man gerne ville nedlægge forbud mod en rockerborg i kommunen, men at man manglede naboklager.

* Flere kommuner har udtrykt frustration over ikke at kunne påvise, at rockerne skaber utryghed.

* I Egebjerg på Falster blev et samlingsforbud på grund af fejl fra kommunens side ophævet af Planklagenævet. Guldborgsund Kommune hørte ikke ejeren af ejendommen, hvor rockergruppen Satudarah holdt til, inden forbuddet.

* I august skrev Jyllands-Posten, at kommunerne Guldborgsund, Egedal, Hvidovre, Lolland og Hillerød gerne så en ændring af loven. Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) meldte i den forbindelse ud, at loven står foran en evaluering.

* Aftalen om Bandepakke III blev indgået i marts 2017 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

* Pakken indeholder også et såkaldt opholdsforbud. Det retter sig mod enkelte bandekriminelle, som man kan forbyde at opholde sig i bestemte områder, hvor deres tidligere bandeaktivitet fandt sted.

Kilder: Holbæk Kommune, Justitsministeriet, Hvidovre Kommune, TV2 Lorry, Retsinformation.dk, Jyllands-Posten, TV ØST.

