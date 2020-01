FAKTA: Flest har fået bøder i Umbrella-sagen

Mange unge i Umbrella-sagen om deling af krænkende video har enten fået bøder eller betingede domme.

For to år siden vakte det opsigt, at politiet meldte, det ville sigte lidt over 1000 unge for at have delt videoklip med seksuelt indhold.

I videoen ses to 15-årige, og derfor betegnes videoen som børneporno.

Siden meldte politiet i marts 2019, at det ville sigte yderligere 148 for at have delt videoerne.

I en ny opgørelse har anklagemyndigheden gjort status over, hvordan det står til med behandlingen af de mange sager. Samlet er der en status for 1116 sager.

Mange af de unge slipper med en bødestraf. Men en del dømmes for deling af børneporno. Det giver en plettet børneattest.

Få overblikket over sagerne her:

Endelige domme for deling af børneporno: 334

Herunder:

* Betinget fængsel i 7-20 dage: 302.

* Betinget fængsel i 30-40 dage: 29.

* Betinget fængsel i 50 dage eller mere: 2.

* Desuden er der i 1 sag idømt ubetinget fængsel. Der er tale om en sag, hvor der også er dømt for anden kriminalitet.

Straffe for krænkende billeddeling: 444.

Herunder:

* Bøde på 1500 kroner: 304.

* Bøde på 2500 kroner: 97.

* Bøde på 3500 kroner: 4.

* Sager, hvor der er rejst tiltale om børneporno, men hvor den er afgjort af retten med en bødestraf for krænkende billeddeling: 30.

* Sager, hvor der er rejst tiltale om børneporno, men hvor den er afgjort af retten med en frihedsstraf for krænkende billeddeling: 1.

* Midt- og Vestjyllands og Sydøstjyllands Politi har yderligere 8 afgjorte bødesager for krænkende billeddeling, hvor straffen er fastsat til 750 og 1000 kroner.

Frifindelser: 25

Herunder:

* Frifindelser i bødesager: 5.

* Frifindelser i sager rejst for børneporno: 20.

Opgivne sager: 166.

Herunder:

* Droppet, fordi sigtede var under 15 år: 72.

* Andre sager, hvor der ikke bliver rejst tiltale: 87.

* Sager, hvor tiltalen er frafaldet: 7.

Verserende sager: 128.

* Verserende sager om deling af børneporno i by- eller landsret: 118.

* Bødeforlæg, der endnu ikke er vedtaget: 5.

* Verserende bødesager i retten: 5.

Sager, hvor det endnu ikke er afgjort, om der skal rejses tiltale: 19.

Kilder: Anklagemyndigheden og Ritzau.

/ritzau/