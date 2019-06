FAKTA: Forsvaret skærper sikkerheden for adgang til våben

Sag om drab får Forsvaret til at stramme op på adgangen til skydevåben.

En soldat sidder varetægtsfængslet for et drab begået i marts i år med en af Forsvarets pistoler.

Forsvaret har fået gentagne advarsler om soldatens psykiske tilstand efter en udsendelse til Afghanistan, uden at Forsvaret har hindret hans adgang til våben.

Det skriver Berlingske.

Forsvaret har som en konsekvens af den pågældende sag valgt at stramme op på adgangen til skydevåben. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Læs her hvordan:

* I fremtiden skal der være mindst to betroede medarbejdere med autoriseret adgang til stede, før det er muligt at få adgang til et funktionelt våben fra Forsvarets våbenkamre.

* I våbenkamre opbevares geværer uden bundstykker, og pistoler opbevares uden pibe. Uden bundstykker eller piber kan våbnene ikke skyde.

I fremtiden kan betroede medarbejdere med autoriseret adgang kun have adgang til enten våben uden bundstykker og piber eller til bundstykker og piber. En og samme betroede medarbejder kan ikke alene have adgang til begge dele.

* Den nye ordning gælder for våben, der opbevares i våbenkamre under Forsvarskommandoens myndigheder.

* De nye regler gælder dog ikke for udlånte konkurrencevåben, transport samt våben til brug ved vagttjeneste og beredskab, da disse ikke umiddelbart kan omfattes af en såkaldt to-faktorløsning. Det arbejdes der for at finde en løsning på.

Kilde: Forsvarskommandoen.

/ritzau/