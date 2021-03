FAKTA: Havbrug er opdræt af fisk på åbent hav

En havbrugsejer fra Juelsminde er tiltalt for overproduktion og miljøforurening. Læs her, hvad et havbrug er.

En havbrugsejer er ved Retten i Horsens tiltalt for overproduktion af fisk i sine havbrug i Horsens Fjord.

Her kan du læse om, hvad et havbrug er for en størrelse.

* Der er 19 havbrug i Danmark. De producerer hovedsageligt regnbueørreder.

* Produktionen foregår af fisk foregår i store net, der holdes flydende ved hjælp af flyderinge, som er forankret til havbunden.

* Produktionsperioden er på cirka syv til ni måneder fra april til oktober/november.

* Produktionen er baseret på udsætning af 600-1000 gram store ørreder, som indkøbes fra ferskvandsdambrug og dernæst udsættes i havbrugene.

* Her vokser fiskene og når i løbet af denne periode en vægt på cirka to til fire kilo.

* Netburene optages om vinteren, hvor de rengøres og repareres til den kommende produktionssæson.

* Produktion af fisk i havbrug påvirker miljøet på forskellige områder.

* Der udledes kvælstof, fosfor og organisk stof, som blandt andet kommer fra foderspild og ekskrementer.

* De 19 havbrug producerede ifølge Danmarks Statistik cirka 14.000 ton fisk i 2018.

Kilde: Miljøstyrelsen, Ritzau.

