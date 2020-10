FAKTA: Her er anklagen i sagen om antijødisk hærværk

To mænd fra Hobro og Randers anklages for blandt andet hærværk mod en jødisk gravplads. Læs om sagen her.

To mænd på henholdsvis 28 og 39 år anklages ved Retten i Randers for blandt andet hærværk mod en jødisk gravplads i Randers.

Politiet mener, at de to mænd er medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

Det er en højreradikal bevægelse, der arbejder på at befri verden for "den jødiske magtelite".

Her kan du læse om anklagerne mod mændene.

* Begge mænd er tiltalt for 9. november 2019 at have overhældt 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers med grøn maling.

* Seks gravsten blev væltet, og der blev sat et klistermærke med en jødisk davidsstjerne og teksten "Jude" på en af stenene.

* Hærværket fandt sted på årsdagen for Krystalnatten i Hitlers Nazi-Tyskland, da tusindvis af jødiske forretninger i 1938 blev smadret, og 200 synagoger blev sat i brand.

* De to mænd anklages desuden for i juni 2019 at have overmalet en regnbuefarvet "mangfoldighedsbænk" foran Ceres Park i Aarhus.

* Herefter blev der ifølge anklagen delt billeder og tekst om hærværket på hjemmesiden Nordfront.dk sammen med en forhånende tekst om homoseksuelle.

* Den 39-årige mand anklages desuden for at have planlagt hærværk mod en kommunistisk bogcafé i Aarhus. Hærværket blev ifølge anklagen udført i september 2019 af tre gerningsmænd på opfordring af den 39-årige.

* Derudover anklages den 39-årige mand for i syv tilfælde at have delt racistiske og jødefjendske billeder og tekster på et russisk socialt medie.

* De to mænd har nægtet sig skyldige i alle anklager, og begge har indtil videre afvist at udtale sig i retten.

Kilder: Anklageskriftet, Ritzau.dk.

/ritzau/