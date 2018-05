FAKTA: Her er anklagerne om bestikkelse

Restauranter som Geranium og rejser til Dubai optræder i omfattende anklageskrift fra Bagmandspolitiet.

Forsvaret procederer lørdag i Retten i Glostrup i det, der er kaldt en af danmarkshistoriens største sager om bestikkelse og underslæb.

Her står syv personer og selskabet Atea anklaget for bestikkelse og underslæb.

Tidligere it-chefer i Region Sjælland og tidligere topfolk i it-firmaet Atea har ifølge anklageskriftet modtaget og ydet bestikkelse ved at bruge en del af Region Sjællands penge til dyre rejser og middage.

Her er anklagerne:

* Atea A/S har fra januar 2009 til december 2014 gjort sig skyldig i bestikkelse af ansatte i Region Sjælland og Rigspolitiet. Det skal være sket 18 gange.

* Salgschef i Atea ydede bestikkelse i 16 tilfælde. Rejser til Las Vegas og Rom, middage på Geranium, AOC, Mash, Kong Hans og andre steder samt leverance af tv.

* Koncerndirektør i Atea ydede bestikkelse fire gange for både Atea og et nyt selskab, 3Ait. To rejser til Dubai, middage på Geranium og The Paul.

* Salgsdirektør i Atea ydede bestikkelse tre gange for både Atea og 3Ait. Rejse til Dubai, middage på Søllerød Kro og Hotel Frederiksminde i Præstø.

* Koncernchef i Atea ydede bestikkelse to gange både for Atea og for 3Ait. To rejser til Dubai.

* It-driftschef i Region Sjælland modtog bestikkelse i 17 tilfælde. To rejser til Dubai, to rejser til Las Vegas, middage på Era Ora, Geranium og andre steder.

* It-direktør først i Region Sjælland og derefter i Rigspolitiet modtog bestikkelse seks gange. To rejser til Las Vegas, rejse til Dubai, middage på The Paul og Geranium samt leverance af tv.

* It-udviklingschef i Region Sjælland modtog bestikkelse fire gange. Rejse til Dubai og middage på Den Røde Cottage, Søllerød Kro og Era Ora.

Udbyttet strækker sig fra 393.000 kroner til 65.000 kroner. De fire Atea-chefer er ikke længere ansat i selskabet. Samtlige nægter sig skyldige.

Kilder: Anklageskrift og retsmøde.

/ritzau/