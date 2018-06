FAKTA: Her er sagerne om de formodede fremmedkrigere

Fredag faldt der dom i sag mod dansksomalisk mand om støtte til al-Shabaab. Læs om tidligere sager her.

En 24-årig dansksomalisk mand blev fredag idømt tre års fængsel for støtte til den militante organisation al-Shabaab i Somalia.

Det er en af flere sager, hvor der har været rejst tiltale efter terrorparagrafferne.

De fleste af dem har handlet om tilslutning til Islamisk Stat (IS) i Irak og Syrien.

Her kan du få et overblik over nogle af de mange sager:

* En tidligere pizzabager fra Ishøj, Enes Ciftci, der er tyrkisk statsborger, er idømt fængsel i seks år for to rejser til Syrien. I november 2017 blev han af Højesteret frakendt sin danske indfødsret.

* 22-årige Anis Laraba, der også har statsborgerskab i Algeriet, blev 13. december 2017 idømt fængsel i fem år. Opholdet hos Islamisk Stat varede i ni måneder. Han er også frakendt sit danske statsborgerskab. Dommen er anket til landsretten.

* Det tidligere bandemedlem Ali Malik på 30 år og Alexander Bak på 21 år blev 19. december 2017 af Retten på Frederiksberg idømt fængsel i henholdsvis fem år og tre år og seks måneder. Alexander Bak undgik at få frataget sit danske statsborgerskab.

* Retten i Glostrup idømte 9. februar i år den 27-årige Vedat Sariboga fem års fængsel for over to gange i 2013 og 2014 at have ladet sig hverve af IS. Sariboga, der er tyrkisk statsborger, udvises desuden af Danmark for bestandigt.

* Vestre Landsret idømte 16. marts 2018 den 26-årige Hafed Matoussi, der er tunesisk statsborger, tre års fængsel og udvisning for to uger i selskab med IS. Da Retten i Aarhus afsagde dom, undgik han udvisning.

* Den 24-årige Joel Nur med finsk statsborgerskab blev 23. marts 2018 dømt ved Retten i Esbjerg. Han fik fire års fængsel og udvises for bestandigt for at have virket som imam i IS-kontrollerede områder.

* Østre Landsret besluttede 24. april 2018 at straffe den 26-årige Adam Johansen med fire års fængsel for fem måneders ophold i Syrien. Ligesom byretten mente landsretten, at Johansen, der også er tunesisk statsborger, kan beholde sit danske pas.

* 21-årige Mohammed Fateh og 19-årige Yahya Nouioua fik ved Retten i Glostrup 26. juni 2018 frakendt deres danske pas, efter at de blev dømt for forsøg på at ville rejse til Syrien og støtte IS. De blev også udvist af landet.

I samme sag blev to kvinder, 22-årige Marwa Resthtin, og en ung kvinde, der nu er 18 år, kendt skyldige. De fik også fængsel i tre år. Den 22-årige kvinde, der er afghansk statsborger, blev udvist.

* 24-årige Ahmed Halane blev 29. juni 2018 ved Retten i Aarhus idømt tre års fængsel for at rejse til Somalia for at støtte den militante gruppe al-Shabaab.

Kilder: Domme, anklageskrifter og Ritzau.

/ritzau/