FAKTA: Her er sagerne om de formodede syrienkrigere

Fire unge nægter sig skyldige i anklagen om at forsøge at rejse til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat.

To kvinder og to mænd er tiltalt for at forsøge at rejse til Syrien for at tilslutte sig Islamisk Stat og for at ville fremme den militante organisations arbejde.

Sagen mod de fire unge mennesker, som i dag er 19, 19, 20 og 22 år, er torsdag begyndt ved Retten i Glostrup. De nægter sig alle skyldige i anklagen.

Her kan du få et overblik over nogle af de mange sager:

* En tidligere pizzabager fra Ishøj Enes Ciftci, der er tyrkisk statsborger, er idømt fængsel i seks år for to rejser til Syrien. I november 2017 blev han af Højesteret frakendt sin danske indfødsret.

* 22-årige Anis Laraba, der også har statsborgerskab i Algeriet, blev 13. december 2017 idømt fængsel i fem år. Opholdet hos Islamisk Stat varede i ni måneder. Han er også frakendt sit danske statsborgerskab. Dommen er anket til landsretten.

* Det tidligere bandemedlem Ali Malik på 30 år og Alexander Bak på 21 blev 19. december 2017 af Retten på Frederiksberg idømt fængsel i henholdsvis fem år og tre år og seks måneder. Alexander Bak undgik at få frataget sit danske statsborgerskab.

* Retten i Glostrup idømte 9. februar i år den 27-årige Vedat Sariboga fem års fængsel for over to gange i 2013 og 2014 at have ladet sig hverve af IS. Sariboga, der er tyrkisk statsborger, udvises desuden af Danmark for bestandig. Dommen er anket til landsretten.

* Vestre Landsret idømte 16. marts 2018 den 26-årige Hafed Matoussi, der er tunesisk statsborger, tre års fængsel og udvisning for to uger i selskab med IS. Da Retten i Aarhus afsagde dom, undgik han udvisning.

* Den 24-årige Joel Nur med finsk statsborgerskab blev 23. marts 2018 dømt ved Retten i Esbjerg. Han fik fire års fængsel og udvises for bestandigt for at have tilsluttet sig IS.

* Østre Landsret besluttede 24. april 2018 at straffe den 26-årige Adam Johansen med fire års fængsel for fem måneders ophold i Syrien. Ligesom byretten mente landsretten, at Johansen, der også er tunesisk statsborger, kan beholde sit danske pas.

Kilder: Domme, anklageskrifter, Ritzau.

/ritzau/