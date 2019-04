FAKTA: Her får danskerne de største fartbøder

Det er på Sjælland, at folk kører hurtigst, når de bliver bliver blitzet. Det viser data fra Rigspolitiet.

En bøde lød i gennemsnit på 2262 kroner, når en bilist blev blitzet i en fotovogn i Greve Kommune sidste år. Det viser data fra Rigspolitiet over politiets brug af fotovogne i år 2018.

Det er det højeste i landet, og det kunne tyde på, at der bliver kørt ekstrastærkt i kommunen på den københavnske vestegn.

For at få en fartbøde, der er højere end 2000 kroner, skal man køre mindst 40 procent over hastighedsgrænsen.

I Nyborg Kommune kører de tilsyneladende pænest - her lød en gennemsnitlig fartbøde nemlig på det laveste på landsplan: 1277 kroner.

Her var de gennemsnitlige bøder størst:

1. Greve Kommune: 2262 kroner.

2. Faxe Kommune: 2036 kroner.

3. Solrød Kommune: 1947 kroner.

4. Allerød Kommune: 1915 kroner.

5. Hillerød Kommune: 1762 kroner.

6. Tårnby Kommune: 1736 kroner.

7. Lolland Kommune: 1710 kroner.

8. Skanderborg Kommune: 1675 kroner.

9. Ikast-Brande Kommune: 1673 kroner.

10. Brøndby Kommune: 1633 kroner.

11. Gladsaxe Kommune: 1624 kroner.

12. Haderslev Kommune: 1623 kroner.

13. Sønderborg Kommune: 1613 kroner.

14. Egedal Kommune: 1601 kroner.

15. Langeland Kommune: 1594 kroner.

Kilde: Data fra Rigspolitiet over politiets placeringer af fotovogne i 2018.

/ritzau/