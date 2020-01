FAKTA: Historisk retssag om forbud mod LTF

Fredag faldt der dom i historisk sag mod banden Loyal To Familia, der forbydes og derfor opløses.

Københavns Byret fældede fredag dom i en historisk sag mod banden Loyal To Familia (LTF).

Banden er forbudt og skal derfor opløses, lød byrettens dom.

Det er første gang i grundlovens historie, at der føres en sag om opløsning af en bandegruppering som LTF.

Straffesagen begyndte i februar 2019 og blev fredag afsluttet med byrettens dom.

Her følger fakta om paragraffen i grundloven, der blev henvist til i sagen:

* Grundlovens paragraf 78 sikrer den såkaldte foreningsfrihed i landet, altså borgernes ret til at danne foreninger uden forudgående tilladelse.

* Under paragraf 78, stk. 2 er der imidlertid en mulighed for, at en forening kan opløses. Det er denne paragraf, anklagemyndigheden har henvist til:

* Paragraf 78, stk. 2: Foreninger, der virker ved eller søger at nå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver opløst ved dom.

* Bestemmelsen er indført i den seneste grundlov fra 1953.

* Kun to gange tidligere har en domstol opløst en forening i Danmark. Det er dog aldrig sket efter paragraf 78, stk. 2.

* Første gang var i 1874, da Den Internationale Arbejderforening - en forløber til Socialdemokratiet - blev opløst, fordi man anså den for at have et samfundsomstyrtende formål.

* Anden gang var i 1924, da foreningen Nekkab blev forbudt. Foreningen fungerede som samlingspunkt for blandt andet homoseksuelle, og det var ulovligt dengang.

* Rigsadvokaten har tidligere vurderet, at der ikke kunne føres opløsningssager mod banderne Hells Angels og Bandidos - blandt andet på grund af, at de ikke var at anse som foreninger.

Kilder: Grundloven.

/ritzau/