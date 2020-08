FAKTA: For høj musik i haven kan give bøde

Det er forbudt at spille så høj musik, at det generer naboer, men tidspunktet har noget at sige. Læs mere her.

Landets politikredse har endnu en weekend meldt om et stort antal klager over høj musik.

Barer og værtshuse må på grund af coronarestriktionerne kun have åbent til klokken 24, og det får fester til at rykke hjem i private hjem og haver og ud på gader og stræder.

Hvis man spiller høj musik, er der en risiko for bøder. Læs mere her:

* Det kan straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for naboerne. Det betyder, at det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne.

* Om musik i haven er til gene afhænger blandt andet af tidspunktet. Der er forskel på at spille musik om eftermiddagen og midt om natten. Ofte vil politiet starte med at give en advarsel og opfordre til, at musikken bliver skruet ned.

* Politiet kan forbyde brug af højttalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

Kilder: Bolius, Ordensbekendtgørelsen.

/ritzau/