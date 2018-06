FAKTA: Hvad er ayahuasca og Santo Daime?

Følgere af Santo Daime-religionen vil bruge særlig drik i ceremonier. Læs her om religionen og drikken.

Foreningen Nordens Céu Sagrado Mester Fernandos Center for Meditation og Videnskab tabte tirsdag en sag mod Kirkeministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet.

Foreningen bekender sig til Santo Daime-religionen, der bruger den sydamerikanske drik ayahuasca i sine ceremonier.

Drikken er forbudt i Danmark, og det begrænser religionsfriheden, mener foreningen.

* Santo Daime er en såkaldt synkretistisk religion. Det vil sige en religion, der bruger elementer fra flere religioner. Santo Daime har sit udspring i katolicismen, men har også elementer af blandt andet buddhisme og shamanisme.

* Ved ceremonier indtager man den psykedeliske drik ayahuasca. Den smager angiveligt ikke særligt godt og kan give både kvalme og opkast. Men deltagerne oplever, at de kommer i kontakt med en højere magt.

* Psykisk syge, folk der har indtaget alkohol eller stoffer eller bruger medicin samt børn har ikke adgang til ceremonierne, hvor deltagerne er klædt i hvidt.

* Ayahuasca stammer fra Brasilien. Drikken fremstilles af stammen fra en lian og bladene fra en busk.

* Drikken indeholder stoffet DMT. Det er i familie med stoffet psilocybin, der herhjemme især kendes fra svampe, der giver en psykedelisk rus. Drikken er forbudt i Danmark. Den er tilladt i religiøse ceremonier i flere lande i Sydamerika og i Holland.

* Mængden af DMT i ayahuasca kan tilsyneladende være svær at afgøre. I Østre Landsret blev en mand sidste år dømt for at have importeret 25 liter ayahuasca. Ifølge dommen svarer det til mellem tre og 600 doser lsd, der er et psykedelisk stof.

Kilder: Ritzau, Sundhed.dk, Politiken, Santo Daime-tilhængeres forklaringer i Østre Landsret.

/ritzau/