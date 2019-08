FAKTA: Hvem er Loyal To Familia?

Selv om retssag om opløsning af Loyal To Familia er udsat, gælder midlertidigt forbud mod banden stadig.

Nørrebro-banden Loyal To Familia er omdrejningspunkt i en historisk retssag, hvor det skal afklares, om banden kan forbydes ved dom.

Inden retssagen blev indledt, nedlagde Københavns Politi et midlertidigt forbud mod Loyal To Familia - også kendt som LTF.

Det midlertidige forbud gælder, indtil retssagen om et permanent forbud mod LTF er afsluttet.

Da retssagen tidligere i august blev udskudt på grund af mulige problemer ved brug af teledata i retssystemet, anmodede advokat for Loyal To Familia Michael Juul Eriksen om, at det foreløbige forbud blev ophævet.

Dette ønske har Københavns Byret valgt ikke at følge, fremgår det af en kendelse, der tirsdag er blevet afsagt.

Læs her om Loyal To Familia:

* Loyal To Familia (LTF) blev dannet i 2012 i København som en udløber af den tidligere Blågårds Plads-banden.

* LTF består primært af indvandrere og efterkommere af indvandrere, men der er også etniske danskere i gruppen.

* Grupperingen har afdelinger på Nørrebro i København samt i Køge og Fredericia. Tidligere havde banden også tilholdssted i Nordsjælland.

* Adskillige LTF-medlemmer afsoner i disse år fængselsstraffe eller sidder varetægtsfængslet for personfarlig kriminalitet.

* Lederen er den pakistanskfødte Shuaib Khan. Han blev i november sidste år udvist af Danmark i seks år i en dom afsagt ved Højesteret.

* Københavns Politi nedlagde - med tilladelse fra Rigsadvokaten - et midlertidigt forbud mod LTF sidste år i september.

* Herefter var det ulovligt at bære eller anvende bandens kendetegn i offentligheden, ligesom politiet fik mulighed for at forbyde medlemmer af banden at opholde sig på udvalgte steder.

* Forbuddet mod Loyal To Familia skulle som minimum gælde, indtil det er blevet afgjort, om banden kan opløses for bestandig.

* Det er Københavns Byret, der skal tage den beslutning. En sag om en mulig opløsning af Loyal To Familia begyndte i februar. Sagen er sat i bero, men genoptages i november. Den bliver behandlet som en straffesag.

* Baggrunden for opløsningssagen mod Loyal To Familia er bandekrigen, der udspillede sig i København i 2017.

* Her blev flere dræbt eller såret i skyderier mellem medlemmer af LTF og en anden Nørrebrobande - Brothas.

* Skyderierne fik justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at bede Rigsadvokaten om at undersøge muligheden for at opløse LTF ved dom.

* I juni 2018 meldte rigsadvokat Jan Reckendorff ud, at der ud fra anklagemyndighedens synspunkt var grundlag for en opløsningssag.

Kilder: Ritzau, Københavns Politi.

/ritzau/