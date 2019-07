FAKTA: Kinesisk kunstner har skabt debat mange gange

Den kinesiske kunstner Ai Weiwei er kendt og anerkendt for sin samfundskritiske kunst. Læs om kunstneren her.

Retten i Glostrup har givet den kinesiske kunstner Ai Weiwei medhold i hans sag anlagt mod Skandinavisk Motor Co. A/S.

Bilforhandleren har krænket et stort værk ved at sætte en bil foran installationen og bruge billeder af det i en kampagne.

Værket bestod af 3500 orange redningsveste, som mennesker har brugt på vejen mod den græske ø Lesbos. Vestene var proppet ind i vinduerne på Kunsthal Charlottenborg i København under navnet "Soleil Levant".

Her kan du læse om den systemkritiske kunstner og nogle af hans værker, der har fået stor opmærksomhed:

* Ai Weiwei er født i Beijing i Kina i 1957. Nu bor han i Berlin. Tidligere har han boet i New York i USA fra 1981 til 1993, hvor han kortvarigt studerede på design- og kunstskoler.

* Ai Weiweis far var en systemkritisk digter ved navn Ai Qing, som blev sendt i arbejdslejr sammen med Ai Weiwei og hans mor i 1958. Efter Mao Zedongs død i 1976 vendte de tilbage til Beijing.

* I 1993 vendte Ai Weiwei tilbage til Kina, hvor han blandt andet startede et arkitektfirma og senere begyndte at blogge.

* Et af Weiweis mest kendte værker er "Dropping a Han Dynasty Urn" fra 1993. Værket viser tre fotos, hvor han ødelægger en antik kinesisk vase.

* I 2010 skabte kunstneren værket "Sunflower Seeds", der skulle udstilles på et museum i London. Det bestod i 100 millioner håndmalede solsikkekerner af porcelæn. Det tog 2,5 år for 1600 arbejdere at skabe.

* I 2011 blev Ai Weiwei udnævnt af magasinet Art Review som verdens mest indflydelsesrige kunstner, og samme år udstillede han flere værker på det danske kunstmuseum Louisiana.

* Sammen med den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson skabte Ai Weiwei et værk kaldet "Moon". Det er interaktivt og giver mulighed for, at brugere selv kan tegne månen.

* Ai Weiwei har også bidraget til at skabe det olympiske stadion i Beijing i 2008. Det skal han dog senere have fortrudt.

* I 2015 fik Ai Weiwei en del opmærksomhed også i Danmark, da Lego ikke ville donere klodser til et værk, han ville lave. Derfor satte han selv en indsamling i gang, hvor borgere kunne donere klodser. Det resulterede i portrætter af 43 savnede mexicanske studerende bygget af legoklodser.

* I januar 2016 ændrede Lego sin politik, så virksomheden ikke længere spørger kunderne om formålet med køb af et stort parti klodser til private.

* I 2017 prydede hans kunstværk facaden på Kunsthal Charlottenborg. Det udnyttede den danske importør af Volkswagen til en reklame. Det var dog et brud på markedsføringsloven, har Weiwei fået medhold i.

Kilder: DR, Guardian og Ritzau.

/ritzau/