FAKTA: Kommission undersøger politiaktioner ved kinabesøg

Tidligere ministre, embedsmænd fra Udenrigsministeriet og politifolk er ligesom andre indkaldt til afhøringer.

Politiets håndtering af demonstrationer ved officielle kinesiske besøg siden 1995 undersøges af Tibetkommissionen.

* I den første beretning om besøg i 2012 og 2013 var konklusionen, at politiet begik "klart ulovlige" indgreb mod borgere, der ville demonstrere og ytre sig.

* Grundloven, menneskerettighedskonventionen og politiloven blev overtrådt.

* Politiets ulovlige handlinger kunne forklares med en særlig stemning, som Udenrigsministeriet og PET havde skabt.

* Efter beretningen i december 2017 blev det afsløret i medierne, at kommissionen ikke havde fået fuld adgang til dokumenter i Udenrigsministeriet. Desuden stod politifolk frem og fortalte, at der i en årrække forinden var sket lignende indgreb.

* I sommeren 2018 blev kommissionen derfor nedsat på ny.

* Opgaven er blandt andet at undersøge "i hvilket omfang andre statslige myndigheder end politiet" har været involveret ved kinesiske besøg.

* Kommissionen har planlagt over 100 afhøringer fra januar til juni år. Blandt andre er 11 tidligere ministre indkaldt.

* Fremlagte dokumenter viser, at politiet i 1998, 1999, 2002, 2004, 2009, 2011, 2012 og 2013 planlagde at gribe ind mod demonstranters muligheder for at blive set af kinesiske topfolk.

* Kommissionen består af landsdommer Tuk Bagger, professor, dr.jur. Michael Hansen Jensen og advokat Ole Spiermann.

Kilder: Tibetkommissionen, Ritzau.

