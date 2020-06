FAKTA: Landsret skærper straffen til LTF-medlemmer

Fredag er ti medlemmer af LTF idømt samlet 60 års fængsel for overfald på Nørrebro i København.

Østre Landsret har ved et retsmøde i Bella Center i København fredag afsagt dom i en sag om et overfald - og et forsøg på overfald - begået under bandekonflikten i 2017.

Ti medlemmer af den nu opløste bande Loyal to Familia (LTF) er blevet dømt for grov vold og forsøg på grov vold. Generelt har landsretten valgt at lægge et år oveni i de fængselsstraffe, som mændene blev idømt i byretten.

Samlet har de fået 60 års fængsel.

Læs her, hvilke straffe mændene er blevet idømt:

* Ali Fares Sayer Al-Habib, 24 år. Fængsel i seks år.

* Leith Abdellatif Abed Al-Othman, 21 år. Fængsel i seks år.

* Ali Rabah Hasan Ali, 24 år. Fængsel i seks år og ubetinget udvisning.

* Tarek Saleh Karzoun, 29 år. Fængsel i seks et halvt år.

* Nikolaj Emil Kellit, 23 år. Fængsel i seks år.

* Suhayb Musse Ali Kulmie, 22 år. Fængsel i seks et halvt år.

* Ibrahim Jamil Bader Merei, 24 år. Fængsel i seks år.

* Mohammad Mohammad, 24 år. Fængsel i seks et halvt år.

* Houssen Nasser, 23 år. Fængsel i fire et halvt år. Det er en tillægsstraf til to tidligere domme på hhv. tre et halvt år og et år og ni måneder.

* Waheed Sarwar, 39 år. Fængsel i seks år samt udvisning for bestandig.

Kilde: Statsadvokaten i København.

/ritzau/