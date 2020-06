FAKTA: Når en drabsmand har flere liv på samvittigheden

Sagen om tre drab på Østerbro i København er yderst usædvanlig på grund af antallet af uafhængige ofre.

Seriemord er et sjældent fænomen i Danmark.

Men ifølge anklagemyndigheden var det netop en seriemorder, der var på spil, da tre ældre i samme bebyggelse på Østerbro i København døde sidste år.

En 28-årig mand er tiltalt for de tre drab. Han nægter sig skyldig. Søndag ventes Københavns Byret at afsige dom i sagen.

Nedenfor er et overblik over andre drabssager med mindst tre ofre.

I de fleste af sagerne er drabene begået på én gang mod familiemedlemmer - og der er altså ikke tale om seriemord.

* Hedaiatullah Mahmoud: Dræbte i april 2017 sin hustru, sine sønner på 13 og 15 år og sin datter på fire år i familiens lejlighed i Husum i København. Han blev idømt fængsel på livstid i Østre Landsret.

* Ian Ramm Hansen: Blev idømt fængsel på livstid i Østre Landsret i 2018 for at have skudt tre unge, mens de lå og sov i en lejlighed på Frederiksberg i 2015. Den dømte er tidligere krigsminister i Bandidos.

* Christina Aistrup Hansen: Blev ved Retten i Nykøbing Falster i 2016 idømt livstid for tre drab og et drabsforsøg begået i forbindelse med sit arbejde som sygeplejerske. Hun ankede dommen.

I landsretten blev hun året efter frifundet for anklagerne om drab, men kendt skyldig i drabsforsøg. Hun fik 12 års fængsel.

* Morten Skipper-Pedersen: Blev idømt livstid i 2011 for at have dræbt sine tre børn i Birkerød i Nordsjælland 9. februar samme år.

* Steen Lassen: Dræbte sin hustru og parrets to døtre 7. maj 2010 i Greve. Østre Landsret idømte ham livsvarigt fængsel.

* Martin Petersen: Fik ved Vestre Landsret i 2008 stadfæstet en livstidsstraf for at have dræbt sin ekskæreste og parrets to børn i Sønderborg

* Peter Lundin: Dræbte og parterede i juni 2000 sin kæreste og hendes to sønner på henholdsvis 10 og 12 år. Forbrydelsen blev begået i deres hjem i Rødovre ved København. De tre drab udløste en livstidsdom.

Peter Lundin blev desuden i 1993 dømt for at have kvalt sin mor to år tidligere i North Carolina i USA, hvor han boede sammen med sine forældre.

* Palle Sørensen: Dræbte 18. september 1965 fire politibetjente under en flugt i en stjålen bil. Han blev idømt livsvarigt fængsel.

* Dagmar Overby: Slog fra 1916 til 1920 mindst otte spædbørn ihjel og blev idømt dødsstraf. Senere blev det ændret til fængsel på livstid. Hun erkendte flere end 20 børnedrab, men i retten blev der kun ført bevis for otte.

