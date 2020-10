FAKTA: Nordfront er en antijødisk kamporganisation

Forsker har betegnet Nordfront som "rendyrket nazisme". Selv kalder organisationen sig for kamporganisation.

To mænd er ved Retten i Randers tiltalt for sidste år at have begået hærværk mod en jødisk gravplads i Randers.

Politiet mener, at mændene kan knyttes til Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

Her kan du læse om bevægelsen.

* Den Nordiske Modstandsbevægelse blev dannet i Sverige i 1997. Bevægelsen har siden etableret sig i Norge og Finland samt Island og Danmark.

* Det er uvist, hvor mange medlemmer der er tilknyttet den danske gren af bevægelsen.

* Den Nordiske Modstandsbevægelse betegner sig ifølge hjemmesiden nordfront.dk som en "revolutionær nationalsocialistisk kamporganisation".

* Målet er "med alle tilgængelige midler" at vinde magten tilbage fra "den globale zionistiske (jødiske, red.) elite, som økonomisk og rent militært har okkuperet større dele af verden".

* Nordfront beskriver sig selv som en "civil og lovlig bevægelse" med en intern magtstruktur "med chefstillinger og fastlagte forpligtelser".

* Nordfronts vigtigste opgave er ifølge hjemmesiden at sprede propaganda gennem hjemmeside og tilhørende medier og radiokanaler, via løbesedler, klistermærker, plakater, bannere, demonstrationer, torvemøder og foredrag.

* Tina Wilchen Christensen, der er antropolog og forsker i ekstremisme ved Aarhus Universitet, har over for Ritzau betegnet Nordfront som "rendyrket nazisme".

* - De har det gamle nazistiske budskab med, at det onde kommer fra jøder og jødedommen, forklarer hun.

Kilder: Nordfront.dk, Ritzau.

/ritzau/