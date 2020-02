Fakta om ASMLA i Iran og Danmark

* Organisationen ASMLA kæmper for, at et område i det sydvestlige Iran skal være sin egen stat. Den ses af Iran som en terrororganisation.

* 22. september 2018 angreb bevæbnede gerningsmænd en militærparade i Ahvaz. 25 blev dræbt, og 70 blev såret.

* Iran hævdede efter angrebet, at ASMLA stod bag angrebet, og at Danmark husede personer, der havde forbindelser til angrebet.

* Politiets Efterretningstjeneste (PET) iværksatte 28. september 2018 en politiaktion, der lammede trafikken mange steder.

* Aktionen skyldtes ifølge PET, at en iransk efterretningstjeneste havde planer om et attentat i Danmark.

* Nu er tre medlemmer af ASMLA anholdt og sigtes for spionage i Danmark til fordel for Saudi-Arabien.

Kilder: PET, DR.

/ritzau/