Fakta om Danske Banks hvidvasksag

* Danske Bank blev i årevis brugt til at hvidvaske milliarder af euro og dollar for alt fra oligarker til den russiske efterretningstjeneste. Sidste år gravede Berlingske sagen frem.

* Siden da er banken blevet ramt af den ene afsløring efter den anden.

* Finanstilsynet har i år udtalt hård kritik af Danske Banks ledelse og pålagt banken at sætte fem milliarder kroner til side.

* I juni 2018 kunne Berlingske fortælle, at den estiske afdeling var bank for et selskab involveret i en stor våbenhandel mellem Nordkorea og Iran.

* Samme måned udtalte erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skarp kritik af Danske Bank.

* 3. juli fortalte Berlingske Business, at omfanget af hvidvask gennem Danske Banks estiske afdeling kan være mindst 53 milliarder kroner - mere end dobbelt så meget som hidtil antaget.

* Mandag oplyste Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK), at der er indledt efterforskning i sagen.

Kilder: Berlingske, Jyllands-Posten og Ritzau.

/ritzau/