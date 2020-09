FAKTA: Opholdsforbud skal begrænse corona

* Politiet har flere gange under udbruddet med covid-19 indført opholdsforbud i særlige områder for at undgå, at mange samles og risikerer at smitte hinanden.

* Der har blandt andet være midlertidigt opholdsforbud i et område på Islands Brygge, Rømø og i Dyrehaven nord for København.

* Opholdsforbuddet betyder, at der ikke må tages ophold i det pågældende område. Derfor må man eksempelvis ikke sætte sig ned.

* Almindelig færden som for eksempel gå- og løbeture, hundeluftning i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt.

* Hvis forbuddet ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2500 kroner med det samme. Det er ikke nødvendigt at give et påbud først.

Kilde: Rigspolitiet.

/ritzau/