FAKTA: Opholdsforbud skal begrænse coronasmitte

I weekenden vil der igen være opholdsforbud i dele af Nørrebroparken. Læs om opholdsforbud her.

Antallet af coronasmittede stiger igen - især i København og omegn - og derfor har Københavns Politi i lighed med sidste weekend indført opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i den kommende weekend.

Læs mere om opholdsforbud her:



* Forbuddet skal forhindre, at mange samles og risikerer at smitte hinanden med coronavirus. Forbuddet har været indført midlertidigt flere steder under udbruddet med coronavirus.

* Der har blandt andet været midlertidigt opholdsforbud i et område på Islands Brygge i København, på Rømø og i Dyrehaven nord for København.

* Senest indførte politiet sidste weekend opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i København, og det gentages altså i den kommende weekend. Forbuddet gælder torsdag, fredag og lørdag - dog kun om aftenen og om natten.

* Opholdsforbud betyder, at folk ikke må tage ophold i området. Derfor må man eksempelvis ikke sætte sig ned.

* Almindelig færden som gå- og løbeture samt hundeluftning i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt.

* Hvis forbuddet ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2500 kroner straks. Det er ikke nødvendigt at give påbud først.

* Ved opholdsforbuddet på Islands Brygge fortalte politiet dog, at det var tilladt at stå stille, hvis man for eksempel skulle binde sine snørebånd eller vente på havnebussen.

Nørrebroparken er det eneste sted i landet med opholdsforbud, men flere politikredse har udpeget såkaldte hotspots. Her holder politiet særligt øje med, om reglerne bliver overholdt og kan indføre opholdsforbud, hvis de ikke gør.

Det drejer sig om disse steder:

* København: Kongens Have, dele af Fælledparken, Islands Brygge, Dronning Louises Bro og området langs Sandkaj samt ved Göteborg Plads.

* Aalborg: Havnefronten fra krydset Strandvejen/Toldbodgade og hele vejen langs havnefronten hen til Honnørkajen samt Jomfru Ane Gade.

* Odense: Munke Mose, Eventyrhaven og Skovsøen/Engen.

* Svendborg: Christiansminde.

* Aarhus: Botanisk Have.

Kilde: Rigspolitiet.

/ritzau/