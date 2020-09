FAKTA: Opholdsforbud skal begrænse coronasmitte

Fra 25. april til 1. maj var der opholdsforbud på Islands Brygge i København. Læs om forbuddet her.

For mange mennesker forsamlet i det populære havneområde Islands Brygge i København fik i foråret politiet til at indføre et opholdsforbud.

Flere fik bøder for at overtræde forbuddet, og nogle af dem har klaget over deres bøder. Mandag afgjorde Københavns Byret, at tre af dem, der har klaget, ikke skal betale deres bøder alligevel.

Læs mere om forbuddet her:

* Forbuddet skulle forhindre, at mange ville samles og risikere at smitte hinanden med coronavirus. Forbuddet har været indført midlertidigt flere steder under udbruddet med coronavirus.

* Der har blandt andet været midlertidigt opholdsforbud i et område på Islands Brygge i København, Rømø og i Dyrehaven nord for København.

* Senest indførte politiet opholdsforbud i dele af Nørrebroparken i København. Forbuddet gjaldt torsdag, fredag og lørdag - dog kun om aftenen og om natten.

* Opholdsforbuddet betyder, at folk ikke må tage ophold i området. Derfor må man eksempelvis ikke sætte sig ned.

* Almindelig færden som gå- og løbeture samt hundeluftning i det område, hvor opholdsforbuddet gælder, er dog fortsat tilladt.

* Hvis forbuddet ikke overholdes, kan politiet udstede en bøde på 2500 kroner straks. Det er ikke nødvendigt at give påbud først.

* Ved opholdsforbuddet på Islands Brygge fortalte politiet dog, at det var tilladt at stå stille, hvis man for eksempel skulle binde sine snørebånd eller vente på havnebussen.

Kilde: Rigspolitiet.

