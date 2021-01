FAKTA: Partifælle meldte Messerschmidt for identitetstyveri

Det er efterhånden mere end fire år siden, at politiet modtog en anmeldelse mod Morten Messerschmidt.

Bagmandspolitiet har igen udskudt tidspunktet for en afgørelse af, om der skal rejses tiltale mod tidligere EU-parlamentariker og nuværende folketingsmedlem Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.

* Sagen drejer sig om Meld og Feld. Meld var en delvist EU-støttet politisk alliance, der inkluderede DF. Meld står for "Movement for a Europe of Liberties and Democracy". Meld blev lukket i 2015. Feld er navnet på den tilhørende fond.

* Messerschmidt var med i Melds ledelse. Hans daværende partifælle Rikke Karlsson bad i 2015 om indsigt i de økonomiske forhold. Hun meldte ham for identitetstyveri i 2016 til dansk politi. Hun fremstod i papirer som medlem af bestyrelsen, men nægtede selv at være det.

* I maj 2016 afgjorde Europa-Parlamentets politiske ledelse, at både Meld og Feld misbrugte EU-midler til at føre dansk valgkamp.

* Dansk Folkeparti har for år tilbage besluttet at betale EU-midler tilbage.

* Meld og Feld fik økonomisk støtte fra EU til oplysningsaktiviteter. Men reglerne siger, at de ikke må bruges til at føre kampagne ved en national folkeafstemning eller et nationalt valg.

* Olaf, EU's kontor til bekæmpelse af svig, afleverede rapport om sagen til Bagmandspolitiet i oktober 2019.

Kilde: Ritzau.

/ritzau/