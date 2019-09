FAKTA: Politiet kan slå ned på hjemløselejre

Hjemløse kan blive bortvist i en hel kommune, hvor de har været en del af en utryghedsskabende lejr.

S-regeringens støttepartier mener, at forbuddet mod utryghedsskabende lejre og zoneforbuddet skal afskaffes helt. Socialdemokratiet ønsker at justere forbuddet.

Læs om lejrreglerne her:

* Den 1. april 2017 fik politiet udvidede beføjelser til at slå ned på hjemløselejre i det offentlige rum.

Ordensbekendtgørelsen blev ændret, så hjemløse i lejre, der blev set som utryghedsskabende, kunne straffes med bøde. Bødestraffen blev fastsat til 1000 kroner.

* Året efter blev der indført mulighed for, at politiet kunne udstede et zoneforbud på 400 eller 800 meter oveni bøden. Senere blev zoneforbuddet ændret, så hjemløse nu kan blive bortvist i en hel kommune, hvor de har været en del af en utryghedsskabende lejr.

Paragraffen om zoneforbud i forbindelse med utryghedsskabende lejre blev motiveret i Folketinget med disse ord:

- Regeringen ønsker at sætte ind mod udenlandske tilrejsende, som slår lejr på offentlige steder, f.eks. i parker og på offentlige veje, hvor de pågældende personer sover og opholder sig ofte i længere tid ad gangen. Sådanne forhold kan indebære store gener for omgivelserne i form af for eksempel støj, uro og uhygiejniske og uhumske sanitære forhold og give anledning til forstyrrelser af den offentlige orden eller enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

* I forståelsespapiret mellem regeringen og støtte partierne SF, Enhedslisten og De Radikale står, at loven skal justeres.

Regeringen vil fremlægge forslag der:

- Præciserer forbuddet mod at etablere eller opholde sig i såkaldte utryghedsskabende lejre og politiets dertilhørende mulighed for at udstede et zoneforbud, så det tydeliggøres, at hensigten er at sætte ind over for personer, der har etableret sig i permanente lejre og ikke hjemløse, der er tvunget til at overnatte udendørs, står der i aftalen.

Kilder: Politiken, Ritzau, retsinformation.dk og forståelsespapiret "Retfærdig retning for Danmark".

