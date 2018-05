FAKTA: Politiets brug af skydevåben, hunde og stave

Generelt ligger politiets brug af magtmidler på et stabilt niveau. Men brugen af peberspray falder og falder.

Rigspolitiet udsender årligt statistik over betjentenes brug stave, skydevåben, hunde og andre magtmidler.

Her kan du få et overblik over, hvordan tallene ser ud:

* Antal skud:

- 2017: 33, heraf 16 varselsskud

- 2016: 49, heraf 24 varselsskud

- 2015: 20, heraf 8 varselsskud

- 2014: 59, heraf 18 varselsskud

- 2013: 58, heraf 12 varselsskud

* Antal brug af politistav:

- 2017: 239

- 2016: 219

- 2015: 180

- 2014: 266

- 2013: 316

* Brug af peberspray:

- 2017: 511

- 2016: 578

- 2015: 631

- 2014: 933

- 2013: 1149

* Brug af politihunde uden personskade:

- 2017: 157

- 2016: 129

- 2015: 123

- 2014: 180

- 2013: 231

* Brug af politihunde med personskade:

- 2017: 97

- 2016: 89

- 2015: 89

- 2014: 110

- 2013: 99

Kilde: Rigspolitiet.

/ritzau/