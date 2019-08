FAKTA: Promillegrænsen i Danmark er 0,5

Promillen afgør, hvor hård straffen er, når man kører spirituskørsel.

Skuespilleren Jan Linnebjerg er blevet idømt en betinget fængselsstraf på ti dage for at køre spirituskørsel.

Desuden får han en bøde på 11.500 kroner og frataget kørekortet i tre år.

Læs her om konsekvenserne ved at køre spirituskørsel:

* Promillegrænsen i Danmark er 0,5.

* Man kan dog godt blive dømt for spirituskørsel, selv om promillen er under 0,5, hvis politiet vurderer, at man ikke kan køre bil på betryggende vis.

* Spirituskørsel straffes forskelligt, alt efter hvor høj ens promille er.

Førstegangstilfælde og en promille på 0,5-1,2:

* Kørekortet frakendes betinget. En kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve) skal bestås inden for seks måneder for at beholde kørekortet.

* Dumper man et forsøg, mister man kørekortet, indtil man har bestået begge prøver.

* Man får en bøde, der cirka svarer til en netto månedsløn ganget med promillen.

* Et ANT-kursus (ANT står for Alkohol, Narko og Trafik) skal gennemføres. Kurset varer 12 timer fordelt på fire lektioner à tre timer. Det koster 3200 kroner.

Førstegangstilfælde og en promille mellem 1,2 og 2,0:

* Frakendelse af kørekortet ubetinget i tre år. Alternativt kan man søge om at køre med alkolås i tre år.

* En bøde, der cirka svarer til netto månedsløn ganget med promillen.

* Et ANT-kursus skal gennemføres, inden man kan generhverve kørekortet/køre med alkolås.

* For at generhverve kørekort/køre med alkolås skal man også bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).

Førstegangstilfælde med en promille over 2,0:

* Frakendelse af kørekortet ubetinget i minimum tre år.

* Herefter skal man enten køre med alkolås i to år eller vente yderligere to år med at generhverve kørekortet.

* 20 dages betinget fængsel.

* En bøde, der cirka svarer til en netto månedsløn.

* Bilen kan blive konfiskeret.

* Et ANT-kursus skal gennemføres.

* For at generhverve kørekort/køre med alkolås skal man også bestå en kontrollerende køreprøve (både teori- og køreprøve).

Gentagelsestilfælde:

* Hvis man kører spritkørsel flere gange, stiger straffen. Hvad man præcist får i straf, afhænger af promillen, hvor mange gange man har kørt spritkørsel - samt øvrige omstændigheder.

Kilde: Rådet for Sikker Trafik.

