FAKTA: Rasmus Paludan er dømt for 14 lovovertrædelser

Lederen af Stram Kurs er idømt tre måneders fængsel for en række lovovertrædelser. Her er fakta om sagerne.

Over tre dage er en retssag mod partileder Rasmus Paludan blevet behandlet ved Retten i Næstved. Her var han tiltalt for i alt 14 lovovertrædelser, og torsdag har en enig domsmandsret besluttet, at han er skyldig i dem alle.

Selv har Paludan nægtet sig skyldig.

Det er et blandet og langt anklageskrift, som omhandler ærekrænkelse, forhånende udtalelser og hasarderet kørsel. Dommen lyder på tre måneders fængsel.

Læs mere om, hvad Rasmus Paludan er dømt for:

Paragraf 266b (den såkaldte racismeparagraf):

* Rasmus Paludan er dømt for at have overtrådt paragraffen ved fem episoder mellem 13. april 2018 og 6. april 2019.

* To af episoderne mener retten har karakter af "propagandavirksomhed", og derfor er straffen skærpet.

* Episoderne dækker både over et opslag på Twitter, flyers til Folkemødet på Bornholm i 2018 og udtalelser til Stram Kurs-demonstrationer.

Paragraf 252 (forvolde nærliggende fare for en persons liv eller førlighed):

* Rasmus Paludan er dømt for at have voldt nærliggende fare for en persons liv eller førlighed i Sorø i januar 2019. Det har retten besluttet, efter at partilederen i sin bil gassede op med en voldsom fart og kørte 50 til 100 meter, mens en person lå på kølerhjelmen af bilen.

* Til gengæld mener retten, at Paludan ikke skal straffes for overtrædelsen.

* Retten lægger nemlig vægt på, at Paludan følte sig truet og bange og havde forsøgt at køre fra stedet, lyder det i begrundelsen.

Paragraf 267 (ærekrænkelse):

* Rasmus Paludan er dømt for at være kommet med ærekrænkende beskyldninger rettet mod en ung kvinde under en demonstration på Dronning Louises Bro i København i november 2019.

* Partilederen havde udtalt, at han havde bemærket kvinden på Istedgade, "hvor hun stiller sig til rådighed for kunder". Episoden blev filmet og offentliggjort på nettet.

Databeskyttelsesloven og færdselsloven:

* Rasmus Paludan er desuden dømt for overtrædelse af færdselsloven, fordi han ad flere omgange ikke overholdt hastighedsbegrænsningerne og holdt for kort afstand til dem, der kørte foran.

* Afslutningsvis er han dømt for at videregive oplysninger om en kvinde, fordi han på Twitter skrev, at vedkommende var anmeldt til politiet for trusler på Paludans liv. Det var sket uden kvindens samtykke, mener retten.

Kilde: Retten i Næstved.

