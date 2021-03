FAKTA: Reglerne for personer på tålt ophold

En afghaner skal dømmes for at overtræde meldepligt, afgør Højesteret, der siger, at meldepligten var i orden.

Højesteret har mandag blåstemplet, at det var i orden at pålægge en afghansk mand meldepligt tre gange om ugen.

Afghaneren blev i 2005 i Højesteret idømt syv års fængsel og udvist af Danmark for bestandig for vold med døden til følge.

Manden kunne dog ikke tvangsudsendes til sit hjemland. I 2008 blev han i forbindelse med sin prøveløsladelse underlagt opholds- og meldepligt på først Center Sandholm.

Siden blev det ændret flere gange, og i 2017 blev opholdspligten for ham ophævet.

1. august 2018 blev han pålagt at melde sig tre gange om ugen hos politiet på Københavns Hovedbanegård.

Det overholdt han dog ikke i 165 tilfælde, og Højesteret har udtalt, at meldepligten var i orden, og at manden skal dømmes for at overtræde den.

Meldepligt er et krav, som kan pålægges personer, som er på tålt ophold.

Læs her om reglerne for udlændinge på tålt ophold:

* Personer på tålt ophold har ikke ret til at være i Danmark. Det skyldes for eksempel, at de er en fare for statens sikkerhed, eller at de er udvist for kriminalitet.

De kan imidlertid ikke udsendes til deres hjemland, hvis de dér risikerer dødsstraf, tortur eller lignende.

* Udlændinge, der befinder sig i Danmark på tålt ophold, kan få påbud om at opholde sig på et bestemt indkvarteringssted. Det kaldes opholdspligt og pålægges af Udlændingestyrelsen.

* Udlændinge på tåltophold kan også pålægges meldepligt. Det vil sige, at udlændinge skal melde sig hos politiet - for eksempel en gang dagligt. Meldepligt pålægges af politiet.

* I 2012 - da Udlændingestyrelsen hørte under Justitsministeriet - udstedte ministeriet en instruks. Det fremgår af instruksen, at opholdspligt og meldepligt som udgangspunkt bør revurderes hver sjette måned, medmindre forholdene tilsiger noget andet.

Kilder: Ombudsmanden.

/ritzau/