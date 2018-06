FAKTA: Sådan lyder dommene i Atea-sagen

Dommeren har uddelt fængselsstraffe i Atea-sagen, hvor offentligt ansatte blev bestukket.

Retten i Glostrup dømte onsdag alle otte tiltalte skyldige i den såkaldte Atea-sag.

Her stod tre tidligere it-chefer i Region Sjælland og fire tidligere direktører og salgsdirektører i Atea anklaget for bestikkelse og underslæb af særlig grov karakter.

Penge fra kontrakter fra regionen blev sat ind på en hemmelig konto og så brugt på luksusrejser og dyre middage. Alle anklagede nægtede sig skyldige.

Læs her, hvad de dømte hat fået:

I Region Sjælland:

* Tidligere it-driftschef i Region Sjælland René Clausen, der var tiltalt i hovedparten af alle forholdene, og som ses som initiativtager til den hemmelige konto.

1,5 års ubetinget fængsel.

Får konfiskeret 384.948 kroner.

* Tidligere it-direktør i Region Sjælland og efterfølgende it-direktør i Rigspolitiet Michael Steen Hansen, der har været med på dyre ture til Dubai, Las Vegas og restaurantbesøg.

10 måneders fængsel, heraf syv måneder betinget.

Får konfiskeret 151.377 kroner.

* Tidligere it-direktør i Region Sjælland Michael Mølkær Hansen, der var med på tur til Dubai i 2012.

40 dages betinget fængsel.

Får konfiskeret 18.512 kroner.

Hos Atea:

* Tidligere salgsdirektør i Atea, der var med på tur til Dubai i 2014 Carsten Viggo Ritzau.

Otte måneders fængsel hvoraf fem måneder er betinget.

Får konfiskeret 73.125 kroner.

* Tidligere koncernchef i Atea frem til 2014 Claus True Hougesen. Anklaget for at have skabt systemet med den hemmelige konto og være med på flere ture til Dubai.

10 måneders fængsel, syv af dem betinget.

Får konfiskeret 127.827 kroner.

* Tidligere administrerende direktør i Atea samt tidligere koncerndirektør Peter Hilligsøe Trans, der var med på ture til Dubai.

Otte måneders fængsel, straffen er betinget.

Får konfiskeret 73.125 kroner.

* Tidligere salgschef i Atea Per Juul Andersen, der har stået for meget af det praktiske omkring træk på den hemmelige konto og deltaget i en lang række rejser og middage.

Et års fængsel.

Får konfiskeret 217.159 kroner.

* Virksomheden Atea, hvis ledelse og direktører har stået for bestikkelsen, og som har nydt godt af bestikkelsen.

Bøde på 10 millioner kroner.

Kilder: Anklagemyndigheden og Retten i Glostrup.

/ritzau/