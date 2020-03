FAKTA: Sådan skal smertemedicin til børn doceres

Smertemedicin til børn kan nu kun købes på apoteket. Se her, hvordan det skal doceres.

Lægemiddelstyrelsen har onsdag bestemt, at al smertestillende medicin til børn med midlet paracetamol fremover kun må forhandles på apoteket.

Det skyldes forsyningsproblemer. Restriktionen bliver ophævet, når forsyningen er normal igen.

Doseringen og formen midlet bør gives i, afhænger af barnets vægt.

* Under 10 kilo: Egen læge skal udskrive recept på flydende paracetamol og vejlede om dosering.

* 10-15 kilo: Medicinen gives som stikpiller. Spørg apoteket vedrørende dosering.

* 15-19 kilo: Medicinen gives i tabletform. 250 milligram paracetamol - det svarer til en halv pille - tre gange i døgnet.

* 20-29 kilo: Medicinen gives i tabletform. 250 milligram paracetamol - en halv pille - fire gange i døgnet.

* 30-39 kilo: Medicinen gives i tabletform. 500 milligram paracetamol - en hel pille - tre gange i døgnet.

* 40 kilo og derover: 500 milligram paracetamol - en hel pille - fire gange i døgnet.

Når medicinen gives som piller, kan disse knuses til pulver og blandes med for eksempel is, marmelade, yoghurt eller andet. Dog skal det iblandes en lille mængde, så man sikrer sig, at barnet indtager al medicinen.

Kilde:Sundhedsstyrelsen

/ritzau/