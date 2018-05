FAKTA: Sagen Dragsdahl vs. Jensen

I 2015 blev Bent Jensen dømt for injurier. Han klagede til menneskeretsdomstolen, der har afvist klagen.

Den Europæiske Menneskeretsdomstol har afvist at behandle en klage fra historikeren Bent Jensen, der i 2015 af Højesteret blev dømt for injurier mod journalisten Jørgen Dragsdahl.

Det skriver Dagbladet Information.

Her er en kort oversigt over sagen mellem de to:

* 1977-1995: Jørgen Dragsdahl arbejder som sikkerhedspolitisk reporter på Dagbladet Information.

* 1983-86: PET overvåger Dragsdahl, som mistænkes for at være agent for Sovjetunionen.

* 1992: Ekstra Bladet omtaler Jørgen Dragsdahl som agent for den sovjetiske sikkerhedstjeneste KGB.

* 1994: Parterne indgår forlig ved Østre Landsret, hvorefter avisen trækker påstanden tilbage og betaler en erstatning til Dragsdahl.

* 2007: Jensen beskylder Dragsdahl for at være agent i en artikel i Jyllands-Posten, Dragsdahl anlægger injuriesag.

* 2010: Retten i Svendborg dømmer Jensen for injurier. Dommen lyder på 20 dagbøder på hver 2000 kroner og en godtgørelse på 200.000 til Dragsdahl.

* 2013: Østre Landsret frifinder Jensen. Hans udtalelser er ærekrænkende, men der var tilstrækkeligt belæg for dem, og de er ikke strafbare.

* 2015: Højesteret idømmer Bent Jensen 10 dagbøder på hver 1000 kroner i sagen. Jensen skal desuden betale 100.000 kroner i godtgørelse til Dragsdahl samt dække Dragsdahls sagsomkostninger på cirka en halv million kroner.

Højesteret vurderer, at Jensen i syv tilfælde er gået over stregen i sine KGB-beskyldninger mod Dragsdahl.

* 2018: Den Europæiske Menneskeretsdomstol afviser at behandle en klage over dommen fra Bent Jensen.

Kilder: Politiken, Jyllands-Posten, Information.

/ritzau/